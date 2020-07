The Last of Us Parte 2, la trama e il finale: tutte le informazioni sulla storia

Sono ormai trascorsi diversi giorni dalla pubblicazione di The Last of Us Parte 2 e sono moltissimi i videogiocatori che, progressivamente, stanno raggiungendo i titoli di cosa della produzione Naughty Dog.

L'intensità della storia narrata dal team di sviluppo ha spinto la community a cercare il confronto, per discutere insieme del significato del nuovo viaggio di Ellie e Joel, dei colpi di scena disseminati lungo il percorso intrecciato da Neil Druckmann e dal suo team di professionisti del videogioco e, soprattutto, del finale proposto da The Last of Us Parte 2.

La Redazione di Everyeye ha dunque scelto di organizzare un apposito momento di analisi della trama e della conclusione dell'opera di Naughty Dog. In diretta sul Canale Twitch di Everyeye, ne hanno ampiamente discusso i nostri Francesco Fossetti e Giuseppe Arace, pronti a offrire le proprie considerazioni sul comparto narrativo di The Last of Us Parte 2, a condividere le suggestioni condivise dal pubblico e rispondere alle diverse domande emerse in sede di discussione. Se vi siete persi l'appuntamento, non disperate: trovate la replica integrale direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye on Demand. Ovviamente, la diretta contiene spoiler.



Per coloro che hanno terminato il gioco, segnaliamo inoltre uno speciale sulla narrazione in The Last of Us Parte 2, analizzata da un punto di vista cinematografico dal nostro Luca Ceccotti.