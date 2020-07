The Last Of Us Parte 2: dove trovare la cassaforte del garage e la fondina

Trovare tutte le casseforti nascoste all’interno di The Last Of Us Parte 2 è molto utile sia per reperire munizioni, scorte e collezionabili segreti, sia per sbloccare il trofeo L'Arte dello Scasso.

La cassaforte di cui ci occupiamo oggi si trova nel quartiere di Hillcrest, all’inizio del giorno 2 del viaggio di Ellie e Dina. Poco dopo il primo scontro con i membri del WLF e le loro pattuglie di cani, vi ritroverete in una strada con numerosi veicoli abbandonati e alcuni negozi.

Il codice si trova nell’edificio con l’insegna verde che vedrete di fronte a voi sulla sinistra, appena arrivati in zona (quello vicino all’auto della polizia): entrateci, e attraversato il buco nella parete vi ritroverete in un bar. Fate attenzione allo Shambler e al Runner presenti nella stanza e procedete all’interno della cucina: troverete il codice, 30-82-65, appena varcata la soglia, in un documento appeso alla parete di sinistra.

Per trovare la cassaforte dovrete uscire dall’edificio e attraversare la strada in direzione del negozio di tatuaggi, dal cui retro si può accedere ad un vicolo. Qui noterete subito un garage circondato da una recinzione e con la porta d’ingresso sbarrata da cassonetto. Per entrare dovrete semplicemente spostarlo, ma siate molto cauti, poiché appena aprirete la porta verrete assaliti da alcuni Runner: per eliminarli senza correre rischi vi consigliamo di lanciare una molotov all’interno del garage prima ancora che il gruppo di nemici possa uscire. Sgominata la minaccia troverete la cassaforte ad aspettarvi, contenente numerose risorse utili e la seconda fondina per armi di Ellie, fondamentale per non rimanere mai a secco durante gli scontri a fuoco più concitati.

Va precisato che il tipo di fondina che troverete varia a seconda che abbiate ottenuto oppure no il fucile a pompa, che si trova all'interno del caveau della banca di Seattle, durante il giorno 1. Se l'arma sarà in vostro possesso, la fondina trovata sarà lunga, altrimenti sarà corta. Inoltre, alcuni di voi potrebbero non aver trovato la prima fondina, e in questo caso vi rimandiamo alla nostra guida per trovare la prima fondina per armi di Ellie. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per trovare la combinazione della cassaforte del tribunale, e i trucchi e consigli per iniziare The Last Of Us Parte 2, privi di qualsivoglia tipo di spoiler.