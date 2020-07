The Last Of Us Parte 2: dove trovare lo Strano Manufatto

Naughty Dog si è divertita ad inserire numerosi segreti e easter egg all’interno del suo nuovo capolavoro, spesso riferimenti a titoli del passato di questa software house. Uno di questi oggetti speciali presenti in The Last Of Us Parte 2 è il cosiddetto Strano Manufatto.

Questo piccolo oggetto a forma di uovo richiama in modo piuttosto inequivocabile il Precursor Orb di Jak and Daxter, altra grande serie sviluppata dai ragazzi di Naughty Dog per le console Sony. Lo potrete trovare nei panni di Abby durante l’esplorazione della Chinatown di Seattle, nel giorno 1.

Arrivati al cospetto di un edificio completamente ricoperto dal murale di un dragone, svoltate a sinistra e raggiungete l’ultimo negozio sul lato sinistro del vicolo (quello con l’insegna rossa). Superate il bancone, aprite la porta sulla destra e salite le scale: troverete un ingresso sbarrato da un tavolo, sotto cui potrete strisciare per entrare nella stanza al piano superiore. Qui dovrete sbarazzarvi di due clicker, dopodiché uscite all’aperto e saltate sul terrazzo di fronte a voi. Proseguite quindi sulla sinistra e attraversate le stanze, finché troverete un mobile con un ventilatore: il manufatto si trova proprio su questo tavolo. Il ritrovamento di questo oggetto sbloccherà il trofeo Reliquia dei saggi, ed è necessario per il completamento dell’obiettivo Archivista, che vi richiede di trovare tutti i collezionabili del gioco.

Non mancate di consultare la nostra guida per trovare l’anello intagliato, l’altro manufatto speciale presente nel gioco. Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine trovate anche la guida con i trucchi e i consigli da sapere prima di iniziare The Last of Us Parte 2, senza spoiler sulla trama.