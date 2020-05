The Last of Us Parte 2 e l'uccisione dei cani: si scatena la polemica

In seguito alle prove del gioco concesse da Naughty Dog alla stampa specializzata, è emersa ormai da tempo la presenza di pericolosi cani da guardia in The Last of Us Parte 2.

Questi ultimi rappresenteranno per Ellie un avversario particolarmente temibile, poiché grazie al loro fiuto saranno in grado di captare la presenza della ragazza e tracciarne i movimenti seguendone la scia. Durante l'esplorazione e l'avanzamento, la protagonista (e il giocatore) dovranno dunque scegliere se attaccare o meno le creature. Una decisione che, esattamente come molte altre che darà necessario compiere in The Last of Us Parte 2, avrà delle conseguenze emotive, con reazioni da parte di altri personaggi di TLOU2.



La meccanica, assente dal primo The Last of Us, è stata recentemente al centro di una polemica. Un passaggio inserito sul sito di GameStop, nella sezione "Why we are excited for TLOU2"/"Perché stiamo aspettando con ansia TLOU2" è difatti diventato virale, con utenti che lo attribuivano direttamente a Naughty Dog e condannavano l'estratto per assenza di delicatezza. Quest'ultimo riporta: "Tra le feature più significative vi è l'inclusione di cani. Questi sono nel gioco per seguire le vostre tracce e vi attaccheranno non appena vi avranno fiutato. Il gioco non pone alcun limite o vi allontana dall'idea che mentre giocate nei panni di Ellie in una lotta per la sopravvivenza, uccidere cani sia necessario. Dovrete avere a che fare anche col fatto che ogni cane ha un padrone, che urlerà il nome del cane e urlerà di terrore quando scoprirà il corpo dell'amico a quattro zampe. Siete avvisati".



Molti hanno interpretato il punto senza contestualizzarlo, spingendo Naughty Dog a dover chiarire che non si tratta di materiale promozionale prodotto dalla software house, chiarificazione giunta da Arne Meyer, direttore delle comunicazioni presso la software house.