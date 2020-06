The Last of Us Parte 2, Video Recensione in 4K: ogni dettaglio sul capolavoro Naughty Dog

Naughty Dog presenta The Last Of Us Parte 2, sequel di uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni: ecco come se la cava, lo abbiamo provato su PlayStation 4 Pro.

Dopo una lunga attesa, la nuova epopea di Ellie e Joel si appresta al debutto, fissato per il prossimo 19 giugno. Mentre la fatidica data si avvicina, la community ha finalmente la possibilità di dedicarsi alla lettura della ricca e appassionata recensione di The Last of Us Parte 2 stilata dal nostro Francesco Fossetti. Per gli amanti del formato multimediale, tuttavia, la Redazione di Everyeye non poteva esimersi dal proporvi anche la video recensione in 4K del titolo Naughty Dog. Come ormai da tradizione, potete dunque trovare il filmato direttamente in apertura a questa news oppure sul Canale YouTube di Everyeye: in entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione!



Con The Last of Us Parte 2, la software house punta a mettere in scena una storia emotivamente coinvolgente, che vedrà una Ellie ormai fattasi giovane adulta impegnata in una missione di feroce vendetta. Gli sviluppatori di Naughty Dog, guidati da Neil Druckmann, hanno più volte ribadito come la violenza di The Last of Us Parte 2 sarà elemento essenziale della narrazione.