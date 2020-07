The Last of Us Parte 2: un video satirico riassume la trama del gioco e diventa virale

Tra i video più divertenti e virali che hanno accompagnato il lancio di The Last of Us Parte 2 c'è quello realizzato da CircleToonsHD. Il breve filmato riassume la storia dell'ultima fatica di Naughty Dog mettendo in evidenza i temi centrali del gioco.

Il video (che contiene SPOILER sul finale) si chiama "The Last of Us 2 in a Nutshell" è stato realizzato da CircleToonsHD, già conosciuto sul web per altre operazioni di questo tipo. Il divertente riassunto mette in risalto i temi centrali di The Last of Us Parte 2 in chiave satirica, facendo comunque riflettere gli utenti sulle delicate questioni della violenza, del perdono e della ciclicità della vendetta.

L'autore ha precisato di aver veramente apprezzato l'ultima produzione firmata da Neil Druckmann e Naughty Dog e tuttavia il suo legame con il titolo non è bastato a fermare la sua vena creativa. D'altronde The Last of Us Parte 2 ha dato seguito a discussioni che trascendono il mondo dei videogiochi, dividendo profondamente la community dei videogiocatori e la critica.

Molti fan hanno dato libero sfogo alla propria creatività creando artwork e tributi di ogni genere. Un utente Reddit ha ricreato nella realtà il gioco di carte collezionabili di The Last Of Us Parte 2.