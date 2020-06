The Last of Us Parte 2: violenza ed empatia saranno legate, niente 'eroi' e 'cattivi'

L'appuntamento con State of Play interamente dedicato a The Last of Us Parte 2 ha riacceso il dibattito sulla rappresentazione della violenza nei videogiochi.

Sull'argomento è di recente tornata ad esprimersi Halley Gross, co-sceneggiatrice del titolo Naughty Dog, che ha offerto alla redazione di Polygon ulteriori chiarimenti sulla strada che la software house ha scelto di intraprendere. "Questo gioco - ha ribadito - è incentrato interamente sul tema del prendere decisioni difficili. Anche ne gameplay, vogliamo che che si percepisca sulla propria pelle ogni più piccola scelta che questi personaggi devono fare. Quindi, affronterete la donna accompagnata da un cane, o preferirete rischiare e provare ad aggirarla in maniera stealth? Vogliamo che lo sentiate in ogni scelta che fate. Il senso di colpa è quindi una conseguenza, una ripercussione di una scelta - e non sempre, ma spesso, può anche essere un segnale per imparare e crescere".



In The Last of Us Parte 2, evidenzia Halley Gross, vi sarà un legame indissolubile tra violenza ed empatia, in un gioco in cui Naughty Dog ha fatto ogni sforzo possibile per dipingere un mondo in cui non vi siano semplicemente "eroi" e "cattivi": "Il nostro obiettivo è far sì che, essendo accanto ad Ellie in ogni decisione, guardando le scene d'intermezzo e scoprendo tutto il peso che porta su di sé, anche se non sviluppi empatia con le sue decisioni, anche se non sei le condividi, puoi capire perché lei si sente in dovere di farle o sente di non poter fermare se stessa dal compiere un certo gesto".



