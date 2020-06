The Last of Us Parte 2 vittima del review bombing: media del 3 su Metacritic

L'accoglienza di The Last of Us Parte 2 da parte della critica videoludica internazionale è stata a dir poco trionfale, con il gioco che vanta attualmente un Metacritic pari a 95/100.

Nonostante ciò, l'attesa produzione Naughty Dog è diventata oggetto di accanimento da parte di un ampio numero di utenti, che a poche ore dalla release ufficiale del gioco vi si sono scagliati contro. Proprio sullo stesso portale di aggregazione delle valutazioni, infatti, The Last of Us Parte 2 è stato colpito da un massiccio fenomeno di review bombing, che ha visto crollare drammaticamente verso il basso il Metascore assegnato al gioco da parte del pubblico.

Nel momento in cui scriviamo, il nuovo viaggio di Ellie e Joel presenta infatti una media voto utenti pari a 3,4/10. I per ora oltre 4.000 giudizi sono costituiti da più di 3.000 opinioni marcatamente negative, con persone che non hanno esitato ad assegnare a The Last of Us Parte 2 un voto inferiore a 4/10, non raramente coincidente addirittura con uno 0/10. Un fenomeno non nuovo nell'universo videoludico, con episodi simili che tendono purtroppo a verificarsi con una certa frequenza.



Per i giocatori che hanno piacere di seguire le prime fasi del nuovo viaggio di Ellie, ricordiamo che Everyeye giocherà a The Last of Us Parte 2 su Twitch a partire dalle 13:00, in una live priva di spoiler: vi aspettiamo!