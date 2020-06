The Last of Us Parte 2 vs realtà: video confronto tra il gioco e Seattle!

Come noto ormai da diverso tempo, Seattle è tra le ambientazioni di The Last of Us Parte 2, da poco disponibile per PlayStation 4: ma con quanta attenzione Naughty Dog ha ricreato la città USA?

Per cercare di rispondere a questa domanda, il Canale YouTube El Analista de Bits ha realizzato un interessante video confronto tra il mondo di gioco e la realtà architettonica di Seattle. Al suo interno, si alternano diverse location che affollano le strade della metropoli statunitense e che potrebbero aver rappresentato la fonte di ispirazione per alcune delle aree in cui il giocatore è chiamato ad avventurarsi all'interno di The Last of Us Parte 2. L'interessante filmato è classificato dal suo autore come privo di spoiler, ma, ovviamente, il video non può evitare di offrire una panoramica di alcune zone presenti nella nuova opera di Naughty Dog. Valutate dunque se dedicarvi o meno alla sua visione: potete trovarlo direttamente in apertura a questa news.



Per i lettori e le lettrici che hanno piacere di scoprire alcune caratteristiche del nuovo viaggio di Ellie e Joel in compagnia di Everyeye, ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un primo gameplay di The Last of Us Parte 2, in cui il nostro Francesco Fossetti vi accompagna nel mondo di gioco in una sessione rigorosamente priva di spoiler o cutscene.