The Last of Us Parte 2, i what if di Naughty Dog: scene tagliate e finale alternativo!

Il secondo viaggio di Ellie lungo le lande di una società umana in condizioni di collasso è già giunto al temine per moltissimi giocatori, ora curiosi di poter apprendere i retroscena che hanno condotto alla nascita di The Last of Us Parte 2.

A soddisfare quest'esigenza ci ha recentemente pensato Neil Druckmann, Game Director del capolavoro firmato da Naughty Dog. Nel corso di un interessante intervento trasmesso da Kinda Funny Games, l'autore è stato affiancato da Ashely Johnson e Troy Baker, interpreti rispettivamente di Ellie e Joel, per un'intensa chiacchierata.

Ebbene, tra gli argomenti affrontati, hanno trovato spazio le descrizioni di alcune delle scene tagliate di The Last of Us Parte 2. Ma non solo: Druckmann ha raccontato anche alcune delle varianti esplorate dal team di sviluppo durante il processo creativo e legate ad alcuni degli eventi cruciali della trama di The Last of Us Parte 2. Addirittura, il Director Naughty Dog ha discusso anche di un possibile finale alternativo per l'intensa epopea narrata nella produzione. Un ricco universo di "What if", che la Redazione di Everyeye ha deciso di esplorare con un video interamente dedicato: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye. Ovviamente, vista la natura della tematica, segnaliamo che il filmato contiene SPOILER sulla trama del gioco.

In chiusura, ricordiamo che Naughty Dog ha già confermato che non sono previsti DLC per The Last of Us Parte 2.