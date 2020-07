The Last of Us Parte 2 X Bloodborne: Ellie diventa Cacciatrice in una splendida fan art

Il mondo di The Last of Us Parte 2 è popolato di oscurità, di minacce e di violenza. Forse è stata questa sua caratteristica ad aver spinto un'appassionata ad associarlo al cupo e lovecraftiano universo di Bloodborne.

Dalle pagine del proprio account Twitter, una giocatrice, attiva sul noto social network come "Izzums", a creare una spettacolare fan art in cui reinterpreta la protagonista dell'ultima produzione firmata dagli sviluppatori di Naughty Dog. Ellie, nella sua incarnazione ormai quasi adulta, si è così trasformata in una Cacciatrice pronta ad attraversare le buie strade di Yharnam. Declinata in chiave FromSoftware, la ragazza indossa copricapo e mantello degni di un Cacciatore dipinto dagli artisti guidati da Hidetaka Miyazaki, in una notevole fan art che punta a fondere gli universi delle due acclamate esclusive per PlayStation 4. Realizzata con uno stile che richiama uno schizzo realizzato in carboncini, potete visionare la creazione direttamente in calce a questa news: che cosa ve ne pare del risultato finale?



Un'ulteriore dimostrazione di come a distanza di anni Bloodborne occupi ancora un posto speciale nel cuore di molti giocatori, che continuano a sperare nell'annuncio di un seguito. Attualmente, alcuni rumor indicano come possibile la pubblicazione di una versione PC di Bloodborne. In attesa di scoprirne l'eventuale fondamento, ricordiamo che FromSoftware è al lavoro sull'ancora misterioso Elden Ring.