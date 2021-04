The Last of Us Parte 3 su PS5? La sceneggiatura è pronta, rivela Naughty Dog

Sulla possibilità di veder arrivare un The Last of Us: Parte 3 su PS5, il Game Director Neil Druckmann si era inizialmente espresso nel corso dell'autunno 2020, ma ora arrivano importanti aggiornamenti.

Intervenuto di recente al format Script Apart Podcast, il volto di Naughty Dog ha discusso principalmente del processo di scrittura di The Last of Us: Parte 2, salvo poi lasciarsi andare ad una interessantissima anticipazione su di un possibile The Last of Us: Parte 3. "Non so quanto voglio anticipare, - ha esordito Druckmann - ma io e Halley Gross [co-sceneggiatrice di The Last of Us: Parte 2] abbiamo scritto una sceneggiatura per una storia, che al momento non è in sviluppo. Tuttavia, spero che un giorno possa vedere la luce, esplora un po' ciò che accade dopo The Last of Us: parte 2. Vedremo".



Neil Druckmann ha inoltre rivelato che internamente a Naughty Dog si è discusso molto della possibilità di realizzare o meno The Last of Us: Parte 3. Progetti di questo tipo, ha spiegato il Director, richiedono davvero molto tempo ed energie, con Parte 2 che lo ha tenuto impegnato di fatto per ben 7 anni. Per questa ragione, spiega, è necessario che il team sia "totalmente elettrizzato" dall'idea del sequel. "Quando finiamo uno dei nostri grandi titoli, - spiega Druckmann - ci prendiamo un lungo periodo di tempo per esplorare diverse idee, che si tratti di The Last of Us 3, di qualcosa di nuovo, o di qualche vecchia serie che vogliamo riproporre. Mi piace esplorare a pieno tutte queste possibilità e poi dire: 'Bene, abbiamo tutte queste idee a disposizione. Come team, a cosa vogliamo dedicarci? Perché si tratta di un grande impegno - di denaro, tempo, passione, talento - quindi è giusto pensare a tutte le alternative".



Al momento, dunque, un The Last of Us: Parte 3 per PlayStation 5 non è in sviluppo, ma non è escluso che possa vedere la luce in futuro. Nel frattempo, The Last of Us: Parte 2 ha vinto oltre 300 GOTY.