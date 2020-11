The Last of Us Parte 3 in sviluppo? Teaser sospetto dal compositore Santaolalla!

La recente presentazione delle nomination da parte del conduttore Geoff Keighley ha reso The Last of Us Parte 2 il gioco con più candidature ai The Game Awards 2020.

Tra le categorie per le quali il titolo è in corsa, figura il prestigioso Game of The Year, ma non solo: tra gli altri, la nuova epopea di Ellie e Joel è infatti in gara anche per quanto riguarda la Migliore Colonna Sonora. Circostanza che ha spinto il compositore della stessa, Gustavo Santaolalla, a pubblicare un breve messaggio di ringraziamento dalle pagine del suo account Twitter ufficiale. Il cinguettio, che potete visionare direttamente in calce a questa news, ha tuttavia rapidamente attirato l'attenzione della community, che ha intravisto in esso un possibile teaser per un The Last of Us Parte 3.



"Felice e riconoscente! - scrive Gustavo Santaolalla - The Last of Us Parte 2 è stato nominato in 9 categorie ai The Game Awards 2020, tra cui Miglior Musica e Colonna Sonora. Grazie a Naughty Dog e Neil Druckmann per avermi coinvolto in quest'avventura. È solo l'inizio!". Il passaggio conclusivo, che sembra lasciar presagire il coinvolgimento del compositore in un per ora misterioso ulteriore progetto in casa Naughty Dog, non è sfuggito nemmeno allo stesso Geoff Keighley, che ha rapidamente provveduto a evidenziarlo con un Tweet di replica. Che qualcosa stia effettivamente già bollendo in pentola per la saga videoludica?



Al momento, non resta purtroppo altro da fare che attendere eventuali annunci, nel frattempo, l'appuntamento con i The Game Awards 2020 è fissato per la notte tra 10 e 11 dicembre.