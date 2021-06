The Last of Us Parte II: la mappa di Seattle esiste e potete acquistarla

A distanza di oltre un anno dal suo debutto, The Last of Us Parte II continua ad essere al centro di discussioni e nuove scoperte di cui quasi quotidianamente veniamo a sapere grazie all'incredibile lavoro della community che tutt'oggi continua ad esplorare il titolo di Naughty Dog.

Al netto di tutte le controversie che ha scatenato alla sua uscita, The Last of Us Parte II rimane uno dei giochi più amati e decantanti da parte degli utenti, che di volta in volta trovano un nuovo modo per offrire i propri tributi personali agli autori del titolo. Dopo aver ammirato l'illustrazione che unisce il mondo di The Last of Us con lo stile pittorico di Van Gogh, ecco che veniamo a conoscenza di un nuovo omaggio al gioco diretto da Neil Druckmann.

Sulle pagine di reddit è stata condivisa la foto di una riproduzione incredibilmente fedele della mappa di Seattle che raccogliamo in-game per orientarci all'interno del mondo di gioco. La mappa in questione ci torna molto utile poiché è proprio su di essa che vengono segnalati i punti di riferimento che guidano la nostra Ellie nella sezione open world presente nelle prime fasi del viaggio.

La mappa fanmade, realizzata interamente a mano, risulta persino acquistabile: dirigendovi sul sito di Etsy potrete aggiudicarvi la vostra copia al costo di 17,90 euro (più 6,00 euro per i costi di spedizione). Il consiglio è però quello di affrettarvi, in caso siate interessati: al momento sono soltanto due i pezzi ancora disponibili.