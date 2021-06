The Last of Us Parte II: le scoperte dei fan svelano i piani scartati per Abby?

A più di un anno dalla sua pubblicazione, The Last of Us Parte II continua a catalizzare l'attenzione di tantissimi fan rimasti particolarmente coinvolti dall'ultima avventura confezionata da Naughty Dog [l'articolo contiene grossi spoiler sulla trama del gioco].

Il canale YouTube Caitlin, specializzato nello scovare tanti piccoli dettagli del capolavoro di Naughty Dog che potrebbero sfuggire ai più, potrebbe aver rivelato un interessante retroscena riguardante il controverso personaggio di Abby. Neil Druckmann aveva già dichiarato in passato come Abby avrebbe dovuto passare del tempo all'interno di Jackson prima che le cose prendessero una certa piega e portassero infine all'eliminazione di Joel. Ebbene, oggi abbiamo la possibile prova di come il team di sviluppo avesse previsto un prologo decisamente più longevo rispetto a quello che abbiamo vissuto all'interno del prodotto finito.

Come potete osservare visionando il filmato che vi abbiamo riportato in apertura, il nome di Abby compare all'interno dell'elenco dei membri della comunità di Jackson, che come ben ricorderete collaborano fra loro in maniera ben organizzata per riuscire a procacciare cibo e risorse, e soprattutto per tenere sotto controllo la situazione infetti. La seconda protagonista del gioco, insomma, si sarebbe infiltrata nella piccola cittadina per raccogliere informazioni su Joel, avvicinarsi a lui e quindi compiere la sua tanto agognata vendetta.

Potrebbe dunque essere un rimasuglio di ciò a cui Naughty Dog ha lavorato nelle fasi iniziali dello sviluppo, ma non è da escludere che si tratti in realtà di un asset già utilizzato per gli elenchi della FOB, la base operativa del Washington Liberation Front, organizzazione di cui Abby fa parte. Del resto, il dettaglio è venuto a galla sfruttando in maniera piuttosto forzata la modalità Foto del gioco.

Recentemente, The Last of Us Parte II ha compiuto il suo primo anniversario e Naughty Dog ha approfittato della cosa per celebrare con i fan e chiedere loro il supporto per i prossimi titoli in via di sviluppo presso la software house di Sony.