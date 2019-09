The Last of Us Parte II: il trailer ufficiale State of Play con sottotitoli in italiano

Nel corso dell'ultimo appuntamento con PlayStation State of Play, il team di Sony ha finalmente confermato al pubblico l'attesissima data di pubblicazione del sequel di The Last of Us.

Con un trailer inedito, Naughty Dog ha nuovamente presentato al pubblico la sua prossima creazione, annunciandone l'arrivo ufficiale sul mercato videoludico in occasione del 21 febbraio 2020. Decisamente coinvolgente ed emozionante, il filmato ci presenta una Ellie ormai cresciuta, ospitando sullo schermo anche i personaggi di Dina ed il ritorno di Joel. In seguito al reveal ufficiale durante lo State of Play, il canale Youtube ufficiale di PlayStation Italia ha reso a sua volta disponibile il nuovo trailer ufficiale, questa volta corredato anche di sottotitoli in lingua italiana. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: buona visione! Qual è la scena che vi ha emozionato maggiormente?



Vi ricordiamo che la nuova produzione Naughty Dog arriverà sul mercato in diverse edizioni retail, tra le quali risulta disponibile anche una Collector's Edition di The Last of Us Parte II. Il sequel dell'acclamato The Last of Us è stato recentemente definito da Neil Druckmann come uno dei progetti più ambiziosi di Naughty Dog: per poter testare con mano il risultato, i giocatori dovranno attendere ancora circa cinque mesi!