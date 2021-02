The Last of Us: Pedro Pascal e Bella Ramsey sono Joel ed Ellie nella serie HBO, ufficiale

Comincia a delinearsi il cast della serie TV HBO di The Last of Us, una delle produzioni più attese dagli appassionati di videogiochi e non solo. Nella notte sono arrivate le prime conferme sulla produzione con i nomi degli attori che interpreteranno Ellie e Joel.

Joel sarà interpretato da Pedro Pascal, noto per la serie TV The Mandalorian, come riportato da Deadline. Nelle scorse ore si parlava di Mahershala Ali come probabile volto di Joel ma a quanto pare le cose sono andate diversamente per la star di Luke Cage e True Detective. Abbiamo finalmente anche il nome dell'attrice che interpreterà Ellie, si tratta di Bella Ramsey, già vista ne Il Trono di Spade (altra produzione targata HBO) nel ruolo di Lyanna Mormont.

Entrambi i nomi sono stati confermati anche da Neil Druckmann di Naughty Dog (supervisore della serie) il quale si è detto estremamente contento per la presenza di Pedro Pascal e Bella Ramsey nella serie TV di The Last of Us.



Il pilot di The Last of Us sarà diretto da Kantemir Balagov, al momento la serie è priva di una data di uscita ma la speranza dei fan è quella di vedere The Last of Us alla fine del 2021 o nei primi mesi del 2022.