The Last of Us: Pedro Pascal da spettacolo nel crossover con Super Mario Kart al SNL

Pedro Pascal ha subito dimostrato di poter dar vita a un Joel davvero indimenticabile in The Last of Us: sono bastati i primi tre episodi a farci rendere conto di quanto perfetta sia stata la scelta dell'ex-star di Narcos... Ma cosa accadrebbe se cambiassimo le carte in regola e sostituissimo il Cordyceps con i funghi di Super Mario?

Mentre si continua a parlare del terzo episodio di The Last of Us, il Saturday Night Live ci regala infatti una perla che difficilmente dimenticheremo, prendendo di peso il nostro Joel e trasportandolo in un altro Regno dei Funghi... Quello, appunto, dell'idraulico più famoso dell'intero mondo dei videogiochi!

Il povero Pedro Pascal, con il suo solito fare malinconico, si ritrova dunque nei panni di un inedito Super Mario post-apocalittico in un regno ormai caduto in disgrazia da quando Bowser è salito al potere: proprio come Joel, al nostro toccherà dunque scortare una persona importantissima per le sorti del mondo, ma stavolta non si tratterà di Ellie... Bensì della principessa Peach!

Tra un Luigi/Bill, uno Yoshi bisessuale e una corsa sui kart (ecco come è stata creata la scena del crossover tra The Last of Us e Super Mario Kart), dunque, il nostro Joel/Mario porterà a termine il suo compito a suon di "It's a-me"... E chissà che le bucce di banana non possano rivelarsi più pericolose di clicker e runner! Tornando alla serie canonica, intanto, Bella Ramsey ci ha svelato i suoi timori in vista della seconda stagione di The Last of Us.