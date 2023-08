The Last of Us: perché Ellie è arrabbiata con Joel?

Nonostante il profondo legame che si crea tra i due durante il loro viaggio attraverso gli Stati Uniti ed il successivo insediamento a Jackson, il rapporto tra Ellie e Joel non è sempre stato perfetto e, anzi, lascia talvolta spazio a tensioni e grandi incomprensioni.

Ciò è evidente soprattutto nelle fasi iniziali di The Last of Us Parte II, dove vediamo come Ellie quasi non rivolga più la parola a Joel, nonostante l'uomo provi in ogni modo a riavvicinarsi alla ragazza. Per quale motivo Ellie è così arrabbiata con Joel? Il tutto va a ricollegarsi al finale del primo The Last of Us, con il protagonista che decide di portare via la giovane dall'ospedale delle Luci a Salt Lake City. Grazie all'immunità di Ellie all'infezione da Cordyceps, i medici avrebbero potuto creare un vaccino e salvare così l'umanità, ma l'operazione si sarebbe rivelata fatale per la ragazza. Non volendo sacrificarla, Joel elimina i dottori e la leader delle Luci, Marlene, fuggendo dalla struttura.

L'uomo racconta dunque una bugia ad Ellie, dicendole che esistono che le Luci hanno smesso di cercare una cura e che esistono tante altre persone immuni nel mondo. Prima di rientrare a Jackson, Joel giura ad Ellie che quanto le ha raccontato è vero, ma la ragazza non è mai riuscita a dissipare tutti i suoi dubbi su quanto realmente accaduto nell'ospedale. Alcuni anni dopo, ancora tormentata dalle sue incertezze, Ellie decide di fuggire e di tornare da sola a Salt Lake City, scoprendo infine la verità su quanto davvero accaduto. Joel l'ha inseguita nel tentativo di riportarla a casa, ma dopo un durissimo confronto verbale nel quale la menzogna viene a galla, Ellie decide di troncare i rapporti con colui che è divenuto per lei una figura paterna. Da quel momento il rapporto tra Ellie e Joel non sarà più lo stesso, e le conseguenze di quella bugia saranno la base per l'evoluzione della storia di The Last of Us Parte II.

Volete scoprire altre tre curiosità su Ellie di The Last of Us, così da approfondire ulteriormente le vostre conoscenze sul celebre personaggio creato da Naughty Dog?