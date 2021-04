The Last of Us: perché il film non è stato fatto? Ce lo spiega Druckmann

In passato una trasposizione cinematografica di The Last of Us, il capolavoro Naughty Dog uscito su PS3 nel 2013, sembrava una certezza: i lavori iniziarono nel 2014 grazie agli sforzi congiunti di Sony e Screen Gems, con Sam Raimi alla produzione e Neil Druckmann alla sceneggiatura.

Tuttavia, nel 2016 il progettò si arenò a causa di varie problematiche produttive e nel giro di poco tempo venne tutto bloccato. Ora è lo stesso Druckmann, creatore dell'amatissima serie con protagonisti Ellie e Joel, a rivelare perché il film su The Last of Us non si è mai concretizzato. Intervenuto durante lo Script Apart podcast, il director ha spiegato che il film sarebbe stato troppo incentrato sull'azione che non si sarebbe sposata bene con la componente narrativa: "Quando ho lavorato sulla versione cinematografica, molte delle note e dei pensieri erano 'come lo facciamo più grande? Come facciamo a rendere tutte le componenti più grandi?'", spiega Druckmann, che arriva poi al nodo focale della questione: un simile approccio "non avrebbe funzionato per The Last of Us ed è questo fondamentalmente il motivo per cui il film non si è fatto".

Ma i progetti per espandere la serie oltre il mondo dei videogiochi non si sono fermati, concretizzandosi infine nella serie tv di The Last of Us prodotta da HBO la cui produzione dovrebbe partire il prossimo 5 luglio e terminare a giugno del 2022. Druckmann ha detto che il passaggio dal cinema alla televisione ha permesso di poter catturare lo spirito dei videogiochi in maniera più fedele: "Il nostro approccio con The Last of Us è stato 'facciamone un film indie. Approcciamolo come se fossimo la troupe di un film indie, per come viene girato, per quanto piccolo e intimo può sembrare. E con la serie tv ci potremo immergere ancora di più in tutto questo anche di più poiché non dovremo avere così tante sequenze d'azione come nel gioco", sottolinea la mente dietro il franchise.

Nella lunga attesa che ci separa dall'arrivo della serie televisiva, qualcosa di nuovo sembra muoversi in ambito videoludico: sembra che Naughty Dog abbia scritto una bozza della trama di The Last of Us Parte 3. Ma è ancora troppo presto per sperare di rivedere prossimamente l'amata serie in azione su PS5.