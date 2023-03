The Last of Us: ecco il personaggio di Ashley Johnson, la doppiatrice originale di Ellie!

Troy Baker e Ashley Johnson, doppiatori originali di Joel ed Ellie nei videogiochi di The Last of Us, non avrebbero mai potuto interpretare le loro controparti sul piccolo schermo. In compenso, gli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin li hanno omaggiati offrendo ad entrambi una parte nella serie televisiva.

Troy Baker lo abbiamo già visto nell'ottavo episodio, "When We Are in Need", dove ha interpretato James, braccio destro del predicatore David. Ashley Johnson parteciperà invece al finale di stagione nei panni di un personaggio estremamente importante. Ci fermiamo un attimo per offrirvi la possibilità di dirigervi altrove: se non volete spoiler, interrompete immediatamente la lettura.

Ebbene, alla Johnson è spettato il compito di portare sul piccolo schermo il personaggio di Anna Williams, la madre di Ellie! Mai apparsa nei videogiochi e nei fumetti (in The Last of Us, Left Behind e American Dreams viene solamente menzionata), la donna è destinata a fare il suo debutto nella serie televisiva per volere di Neil Druckmann. Anna poteva essere intravista già nella video preview del finale di stagione, visibilmente incinta di Ellie e rincorsa da un'infetta, ma grazie ad un'immagine appena pubblicata da HBO potete ammirarla ancora più chiaramente. Per vostra comodità l'abbiamo allegata in calce a questa notizia.

A quanto pare, avremo l'opportunità di conoscere ulteriori dettagli sul passato di Ellie, il quale è già stato parzialmente esplorato nel settimo episodio, intitolato "Left Behind".