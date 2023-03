The Last of Us: pioggia di strike per i video gameplay su YouTube, colpa della serie TV?

In queste ore alcuni content creator lamentano una serie di strike ai propri video gameplay di The Last of Us, The Last of Us Parte 1 e The Last of Us Parte 2 caricati su YouTube. Il motivo? La colonna sonora protetta da copyright.

Sembra (ma non è chiaro) che gli strike siano partiti da HBO, tutti gli avvisi riportano la violazione di copyright per i brani della colonna sonora dei giochi, frammenti utilizzati anche negli episodi della serie televisiva.

Speclizer, celebre per i video mod di The Last of Us, ha ricevuto strike per oltre 40 video caricati sul suo canale ed è stato costretto a mutarli o rimpiazzare la traccia audio, pena la visibilità limitata dei video o lo strike del canale. Altri YouTuber si dicono preoccupati per la situazione, dal momento che da ben dieci anni che i video gamplay di The Last of Us imperversano su YouTube senza alcun problema legato al copyright delle tracce audio. In ogni caso, restiamo in attesa di chiarimenti da HBO e Naughty Dog.

Le vendite di The Last of Us Parte 1 sono spinte dalla serie TV e il gioco è tornato ai piani alti delle classifiche proprio grazie al grande successo dello show televisivo.