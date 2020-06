The Last Of Us: al via il podcast ufficiale, disponibile il primo episodio

Naughty Dog ha inaugurato il podcast di The Last Of Us con la prima trasmissione della serie The Official The Last of Us Podcast, ora disponibile per l'ascolto in streaming o download su tutte le principali piattaforme audio.

The Official The Last of Us Podcast verrà pubblicato tutti i martedì per otto settimane, il primo episodio è dedicato a The Last Of Us 1 e vede Neil Druckmann e Anthony Newman discutere del gioco insieme ai doppiatori Ashley Johnson (voce di Ellie) e Troy Baker (voce di Joel). Nei prossimi episodi si toccheranno altri argomenti con ospiti speciali tra cui membri del team di sviluppo, giocatori celebri, il compositore Gustavo Santaolalla e vari doppiatori e altri elementi del cast come Jeffrey Pierce, Laura Bailey, Shannon Woodward e Ian Alexander.

Se le trasmissioni iniziali saranno incentrate sul primo The Last Of Us, il 7 luglio si terrà uno speciale appuntamento dedicato alla storia, al gameplay e allo sviluppo di The Last Of Us Parte 2, una scelta ben precisa per evitare che i giocatori possano incappare in spoiler e anticipazioni di qualsiasi tipo.

La recensione di The Last Of Us 2 per PS4 sarà online su Everyeye.it venerdì 12 giugno alle 09:01 del mattino, insieme ovviamente alla recensione video. Non mancate!