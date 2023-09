The Last of Us prende vita agli Universal Studios: il parco a tema in azione

E così il parco a tema The Last of Us degli Universal Studios è divenuto realtà: nell'ambito delle annuali Halloween Horror Nights trova spazio anche l'iconico survival horror di Naughty Dog, per un'esperienza da brivido che farà impazzire gli appassionati della serie.

La casa infestata a tema The Last of Us è prevista a settembre ed ottobre agli Universal Studios di Orlando ed Hollywood, con quest'ultima già accessibile dallo scorso giovedì 7 settembre: per l'occasione i curatori del canale Youtube RKG hanno ripreso in video la loro esperienza con il parco a tema The Last of Us, che ripropone in maniera fedele e coinvolgente le tipiche atmosfere del videogioco per PlayStation e PC.

I visitatori dovranno muoversi all'interno di una casa abbandonata, guidati da due interpreti di Joel ed Ellie che li aiuteranno a sopravvivere agli orrori della struttura infestata da Clicker ed altre creature mostruose pronti a terrorizzare all'improvviso i malcapitati fan che hanno avuto il coraggio di addentrarsi in quell'edificio oscuro. Il filmato mette in evidenza non solo le atmosfere di pura paura alla base dell'attrazione, ma anche la grande cura riposta dagli Universal Studios nel ricreare un'esperienza quanto più realistica e vicina all'opera Naughty Dog, rivelandosi dunque imperdibile per tutti i fan.

Tornando invece al mondo videoludico, Neil Druckmann ha ribadito di non poter parlare del prossimo gioco Naughty Dog per PS5, che resta totalmente avvolto nel mistero. Potrebbe essere una nuova IP, ma che non si tratti per davvero del tanto desiderato The Last of Us Parte III.