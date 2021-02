The Last of Us: in arrivo un cortometraggio fanmade tutto italiano, ecco il trailer

In attesa dell'arrivo della serie HBO con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, il team italiano MnG si trova nel pieno dei lavori per realizzare un cortometraggio basato su The Last of Us, l'acclamate serie videoludica sviluppata da Naughty Dog.

Quello che potete ammirare in cima alla notizia, è un breve trailer di TFOT, il live action fanmade a cui gli appassionati si stando dedicando per rendere omaggio ai due capitoli della serie videoludica che ha fatto la storia recente del gaming su console PlayStation. Le scene presenti nel filmato sembrano trarre maggiormente spunto dall'episodio originale dell'epopea di Joel ed Ellie, ma viene specificato dagli stessi autori che non c'è alcuna intenzione di creare collegamenti diretti con i due giochi né con altre produzioni Naughty Dog.

Il cortometraggio è realizzato a basso budget, ma sembra evidente la passione con cui i suoi autori stanno vogliono dar vita ad un tributo agli sviluppatori e a tutti fan della serie di The Last of Us. Al termine del trailer vediamo apparire la dicitura "Coming Soon", ed è quindi possibile che non passerà molto tempo prima di poterci gustare l'intero corto.

Un'operazione simile è avvenuta qualche anno fa con un'altra celebre IP di Naughty Dog, Uncharted. In quel caso Nathan Fillion aveva preso parte ad un fan film che aveva peraltro raccolto consensi da parte di tantissimi fan di Nathan Drake.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che il pilot della serie TV prodotta da HBO incentrata su The Last of Us sarà diretta da Kantemir Balagov. Neil Druckmann, creative director della serie videoludica e vice presidente di Naughty Dog, svolgerà il ruolo di supervisore dello show televisivo che, per il momento, rimane ancora privo di una data di lancio ufficiale.