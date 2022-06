The Last of Us Parte I su PS5: bonus preordine, i prezzi e le edizioni del remake

Con la presentazione ufficiale del trailer di The Last of Us: Parte I dal palco della Summer Game Fest 2022, Naughty Dog alza il sipario anche su tutte le edizioni speciali del titolo.

Su PlayStation 5, dove The Last of Us: Parte I diventerà disponibile a partire dal prossimo 2 settembre 2022, i giocatori potranno optare per le seguenti versioni dell'epopea di Ellie e Joel:

The Last of Us Part I Standard Edition - 79,99 euro

Includerà il remake di The Last of Us.

The Last of Us Part I Digital Deluxe Edition - 89,99 euro

Includerà il remake di The Last of Us e la possibilità di sbloccare in anticipo i seguenti contenuti:

Velocità di Crafting aumentata

Velocità di Guarigione aumentata

Upgrade alla velocità di ricarica 9mm

Upgrade alla velocità di ricarica del fucile

Modificatore di gameplay per le frecce esplosive

Filtro Dither Punk

Modalità Speedrun

6 Skin per le armi: Pistola Black Gold 9mm, Pistola Silver Filigree 9mm, Rubber Tactical Shotgun, Sculpted Oak Shotgun, Arco Arctic White, Arco Carbon Black

The Last of Us Part I Firefly Edition - 99,99 dollari - esclusiva USA

Una SteelBook esclusiva

I quattro numeri del fumetto The Last of Us: American Dream con una nuova copertina esclusiva

Bonus per migliorare le abilità

Parti di Armi bonus per potenziare l'arsenale

Includerà tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition, ai quali si aggiungono:I giocatori che effettueranno il preordine di The Last of Us: Parte I otterranno i seguentiRicordiamo che The Last of Us: Parte I arriverà anche su PC , in una data ancora da confermare.