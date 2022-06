The Last of Us PS5: i segreti della nuova grafica nel confronto con la Remaster su PS4 PRO

I giornalisti di Digital Foundry hanno tratto spunto dal video reveal di The Last of Us Parte 1 per condurre una nuova analisi sulle migliore grafiche di questo rifacimento per PC e PlayStation 5 partendo da un confronto con la Remaster di TLOU su PS4 PRO.

Il celebre collettivo di "analisti tecnoludici" ha ripreso le scene concluside del Summer Game Fest Live del 2 giugno e le ha rapportate ai corrispondenti spezzoni ingame tratti, appunto, dalla Remaster di The Last of Us eseguita su PS4 PRO.

I risultati ottenuti da Digital Foundry sono gli stessi a cui sono giunti gli altri youtuber che, in questi giorni, hanno condotto degli analoghi confronti tra originale e remake di The Last of Us: i giornalisti legati ad Eurogamer.net evidenziano il grande impegno profuso da Naughty Dog nella ricostruzione del sistema di illuminazione, delle texture che mappano le superfici a schermo, dei modelli poligonali dei personaggi e delle loro animazioni (in special modo quelle facciali).

Il team di DF coglie questa opportunità per sottolineare i costanti passi in avanti compiuti dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios nello sviluppo di ambientazioni e personaggi sempre più realistici e dettagliati. Quanto al gameplay, invece, sappiamo già che i designer al seguito di Neil Druckmann apporteranno delle sensibili migliorie al sistema di combattimento, agli effetti di stampo cinematografico, alle opzioni di accessibilità e all'esperienza ludica complessiva, merito anche del supporto a funzioni come i trigger adattivi e il feedback aptico del controller DualSense.

Prima di lasciarvi all'ultimo video approfondimento di Digital Foundry, ricordiamo a tutti gli appassionati dell'avventura post-apocalittica di Joel ed Ellie che The Last of Us Part 1 sarà disponibile dal 2 settembre su PlayStation 5 e successivamente su PC.