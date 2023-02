The Last of Us, quando esce l'episodio 7 della serie TV? Titolo, anticipazioni, durata

Ancora scossi dalla sesta puntata della serie televisiva di The Last of Us? I tragici avvenimenti delle battute finali ci hanno lasciati con il fiato sospeso, per fortuna non manca molto alla messa in onda dell'episodio successivo. Ecco tutto quello che c'è da sapere!

Il settimo episodio di The Last of Us s'intitola "Left Behind" ed è stato diretto da Liza Johnson, una regista veterana che ha già contribuito a serial televisivi come Una Serie di Sfortunati Eventi, Silicon Valley, What We Do in the Shadows e Sneaky Pete. Stando alle anticipazioni di We Got this Covered, la puntata dovrebbe durare circa 56 minuti, più o meno in linea con le due che l'hanno preceduta.

Cosa possiamo aspettarci? Se avete giocato al videogioco, allora il titolo vi ha già svelato tutto. Come anticipato dalla video preview pubblicata da HBO, anche visibile in cima a questa notizia, verrà gettata luce sul passato di Ellie e sull'importante legame con Riley, una ragazza alla quale era estremamente affezionata, per l'occasione portata a schermo dall'attrice Storm Reid. Nel videogioco originale per PlayStation 3 questi eventi venivano raccontati in un DLC a pagamento, anch'esso intitolato Left Behind, successivamente integrato senza costi aggiuntivi nella versione rimasterizzata per PlayStation 4 e nel remake per PS5.

Nel presente, intanto, rimane incerto il destino di Joel: in "Kin", dopo la reunion con il fratello Tommy, lo abbiamo lasciato ferito e privo di conoscenza, con una Ellie disperata e costretta ad adoperarsi per aiutarlo. Come andrà a finire?

Lo scopriremo tra poche ore, dal momento che la messa in onda del settimo episodio di The Last of Us con i sottotitoli in italiano è prevista su Sky Atlantic alle ore 03:00 di lunedì 27 febbraio, in altre parole nella notte tra oggi e domani, come sempre in simultanea con gli Stati Uniti d'America. Alle 21:00 di domani sera andrà invece in onda, sempre su Sky Atlantic, il sesto episodio doppiato in italiano. Le puntate sono visibili anche su NowTv.