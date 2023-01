The Last of Us, quando esce l'Episodio 3 della Serie TV? Titolo e anticipazioni

Sono passati diversi giorni dalla trasmissione del secondo episodio di The Last of Us sottotitolato in italiano su Sky Atlantic e Now Tv. Avete avuto tutto il tempo per metabolizzare lo straziante evento messo in scena nei minuti finali e adesso è giunto il momento di pensare al prossimo episodio. Curiosi di scoprire maggiori dettagli al riguardo?

Il terzo episodio della serie televisiva di The Last of Us s'intitola "Long Long Time" e verrà trasmesso in versione sottotitolata in simulcast con gli Stati Uniti d'America a partire dalle ore 03:00 di lunedì 30 gennaio (nella notte tra domenica e lunedì, per intenderci). Esattamente come quelli che l'hanno preceduto, potrà essere visto su Sky Atlantic, Sky On Demand e Now Tv. A dirigerlo è stato Peter Hoar, vincitore di un BAFTA Award per la mini-serie It's A Sin e già regista, tra gli altri, di due episodi della prima stagione di The Umbrella Academy (1 e 10) e tre puntate della seconda stagione di Daredevil (4, 10 e 13).

In vista della messa in onda dell'episodio, potete godervi la video anteprima allegata in cima a questa notizia, appositamente confezionata da HBO. Dopo i fatti del secondo episodio, Joel ed Ellie s'incamminano verso Lincoln, dove incontrano Bill e Frank, due sopravvissuti che hanno trascorso gli ultimi anni barricati nella cittadina. Bill, che si distingue per dei metodi di sopravvivenza alquanto rigidi, è interpretato da Nick Offerman, attore noto per Parks & Recreation, mentre Frank è stato portato a schermo da Murray Bartlett, già visto in The White Lotus. Se avete già giocato a The Last of Us su PS4 e PlayStation 5, allora guardando la preview avrete sicuramente notato un'espansione della storia mediante delle scene totalmente assenti nel videogioco, una questione che non approfondiremo per evitare spoiler per chi è totalmente all'oscuro degli eventi.

Ricapitolando, il terzo episodio sottotitolato in italiano verrà trasmesso alle ore 03:00 di lunedì 30 gennaio. Alle ore 21:15 dello stesso giorno andrà invece in onda il secondo episodio doppiato in italiano, "Gli Infetti", sempre su Sky Atlantic e Now Tv. Per la versione doppiata in italiano del terzo episodio bisognerà invece attendere una settimana, più precisamente lunedì 6 febbraio.

