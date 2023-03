The Last of Us: quando esce la Stagione 2 e quando iniziano le riprese?

Siete rimasti sconvolti dal finale della prima stagione di The Last of Us e adesso non vedete l'ora di scoprire come prosegue la storia? Dovrete attendere un bel po' di tempo, quantomeno stando alle dichiarazioni di Bella Ramsey, protagonista dello show di HBO assieme a Pedro Pascal.

La rete americana e gli showrunner non hanno ancora effettuato annunci ufficiali, ma la Ellie della serie televisivo ha fornito dei preziosi indizi su quanto tempo dovremo attendere prima di poter vedere la seconda stagione. Durante una chiacchierata al Jonathan Ross Show, i cui dettagli sono stati riportati da Indipendent, la Ramsey ha riferito che "ci vorrà del tempo", dal momento che le riprese prenderanno il via "probabilmente alla fine di quest'anno". Secondo le informazioni in suo possesso, la messa in onda dovrebbe pertanto avvenire "entro la fine del 2024, inizio 2025".

L'attesa non sarà certamente breve, ma è sicuramente in linea con i tempi realizzativi di produzioni televisive costose e curate come questa. I piani attuali degli showrunner Craig Mazin e Neil Druckmann sono quelli di adattare The Last of Us Part 2 in più di una stagione, visto l'elevato numero di avvenimenti narrati del videogioco di Naughty Dog, anche se non è ancora chiaro quanto e come verrà portato a schermo nella seconda stagione dello show TV. Una cosa però è certa: nel ciclo di nove puntate appena concluso Druckmann & co. hanno seminato diversi indizi su The Last of Us Parte 2: siete riusciti a coglierli tutti?

Nel frattempo, potete ingannare l'attesa con un rewatch, magari con l'edizione Blu-ray di The Last of Us appena annunciata, oppure portarvi avanti giocando a The Last of Us Part 2 su PlayStation 4 o ancor meglio su PS5, dove una patch ha abilitato il framerate a 60fps).