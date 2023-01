The Last of Us, quando esce l'Episodio 2 della Serie TV? Lo ha diretto Neil Druckmann!

Prosegue il successo della serie televisiva di The Last of Us con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey, il cui primo episodio - When You're Lost in the Darkness - ha debuttato alle ore 03:00 dello scorso 16 gennaio su Sky Atlantic e Now TV in versione sottotitolata in italiano.

Dopo aver collezionato recensioni entusiastiche da parte della critica specializzata di tutto il mondo, il primo episodio diretto da Craig Mazin (che figura tra i creatori della serie assieme a Neil Druckmann), ha esordito negli Stati Uniti d'America facendo registrare il secondo miglior debutto degli ultimi 12 anni per HBO, con ben 4,7 milioni di spettatori. Ebbene, quei numeri non sono rimasti immutati e hanno continuato a lievitare nelle ore immediatamente successive alla messa in onda originale, al punto che HBO li ha già ritoccati al rialzo comunicando che il primo episodio di The Last of Us è stato visto da ben 10 milioni di spettatori in appena due giorni.

Numeri da capogiro che incrementano ulteriormente il già palpabilissimo hype in vista del secondo episodio, intitolato Infected, la cui messa in onda si fa sempre più vicina. Esattamente come quello che l'ha preceduto, verrà trasmesso in Italia in simulcast con gli Stati Uniti d'America, dunque potete aspettarvelo sottotitolato in italiano a partire dalle ore 03:00 di lunedì 23 gennaio su Sky Atlantic e in streaming su NowTV. Sarete felici di sapere che il secondo episodio della serie TV di The Last of Us è stato diretto da Neil Druckmann, autore che i videogiocatori tra voi già conoscono molto bene, dal momento che ha contribuito alla realizzazione di The Last of Us e The Last of Us Part II in qualità di Direttore Creativo e Scrittore. Senza di lui, i due videogiochi di Naughty Dog non sarebbero stati gli stessi e probabilmente non verrebbero annoverati tra i migliori di sempre. Per Druckmann si tratta del debutto assoluto alla regia di un episodio televisivo, un ulteriore motivo per guardare con interesse alla messa in onda di Infected.

Fin qui abbiamo parlato degli episodi sottotitolati in italiano. Se state aspettando l'adattamento completo nella nostra lingua, allora dovete sapere che il primo episodio doppiato in italiano verrà trasmesso alle 21:15 di lunedì 23 gennaio su Sky Atlantic. Gli altri arriveranno nelle settimane a seguire, consultate il calendario della messa in onda degli episodi di The Last of Us in Italia.