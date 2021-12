The Last of Us Remake: annuncio di lavoro di Sony conferma l'esistenza del progetto?

Stando a quanto riferito da Jason Schreier di Bloomberg alcuni mesi fa, Sony e Naughty Dog starebbero lavorando ad un remake di The Last of Us, il primo capitolo dell'acclamata serie originariamente pubblicato nel 2011 al termine del ciclo vitale di PlayStation 3.

Ad oggi non sono arrivate conferme ufficiali riguardo all'esistenza del progetto, tuttavia un annuncio di lavoro recentemente pubblicato da Sony San Diego sembra alimentare qualche sospetto. Come potete osservare tramite il cingeuttio riportato in calce, la compagnia si dice interessata ad assumere nuovi collaboratori per un action-adventure 3D in via di sviluppo in collaborazione con PlayStation Visuals, un team di supporto che ha dato il proprio contributo a giochi come Uncharted, Death Stranding, God of War e The Last of Us Parte II.

Ciò che più fa insospettire sono gli obiettivi che Sony presegue con questo misterioso progetto: "Implementare sistemi di gameplay preesistenti in un nuovo contesto", o anche "Migliorare script dei livelli preesisenti per interazioni e scontri". Tutto questo lascia pensare che le basi del gameplay di The Last of Us Parte II, lodato tanto quanto il comparto narrativo del gioco, saranno riutilizzate per la realizzazione del rifacimento del capitolo originale. Questo renderebbe i due prodotti perfettamente compatibili e annullerebbe il gap tecnico esistente tra un gioco e l'altro. Per il momento, in ogni caso, sono soltanto speculazioni e sarà bene attendere un eventuale annuncio da parte di Sony.