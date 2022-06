The Last of Us Remake in autunno su PS5? Noto insider ha una data

A ridosso della cancellazione di un Tweet che suggeriva la presenza di Naughty Dog alla Summer Game Fest, si torna a discutere di un possibile annuncio da parte del team Sony in occasione dello show condotto da Geoff Keighley.

A mettere la pulce nell'orecchio è ora un insider piuttosto noto nel panorama videoludico. Attivo su Twitter come "The Snitch", quest'ultimo è seguito anche da Tom Henderson e di recente ha avuto modo di anticipare correttamente lo svolgimento dell'ultimo State of Play e di diffondere a sua volta indizi sul nuovo, misterioso, gioco di Kojima Productions.

Con un cinguettio a dir poco sintetico, che potete visionare in calce, l'insider ha suggerito che Naughty Dog potrebbe essere pronta a presentare The Last of Us Remake. Addirittura, sembra esserci già una data di lancio decisa per il rifacimento dell'epopea di Ellie e Joel, che The Snitch identifica nella giornata di venerdì 2 settembre 2022. Visto il tempismo, l'ipotesi più probabile è che un eventuale annuncio potrebbe giungere direttamente dal palco della Summer Game Fest 2022, in programma per la serata di giovedì 9 giugno 2022.



Ovviamente, ricordiamo che stiamo parlando di un rumor non confermato. Nel caso in cui l'indiscrezione dovesse risultare veritiera, tuttavia, ci si potrebbe attendere un eventuale debutto di God of War: Ragnarok più a ridosso delle festività natalizie.