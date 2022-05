The Last of Us: in attesa del remake, consoliamoci con immagini e video della serie TV

In attesa che Sony ponga finalmente fine ai sempre più insistenti rumor sul remake del primo The Last of Us, secondo alcuni in arrivo entro la fine dell'anno, possiamo consolarci dando un'occhiata ad alcune immagini e ai brevi filmati tratti dalla serie TV targata HBO.

Nel corso delle ultime settimane, infatti, i social si sono popolati con il materiale relativo all'attesissima serie ispirata all'esclusiva PlayStation ad opera di Naughty Dog. Sebbene vi siano alcune immagini ufficiali, molti degli scatti e dei video in circolazione sul web sono stati registrati da persone che si sono intrufolate sul set e ci hanno permesso di vedere per la prima volta in azione gli attori che interpreteranno Joel ed Ellie, ovvero Pedro Pascal e Bella Ramsey. Tutto il materiale accessibile sui social non ha fatto altro che scatenare i fan del videogioco, poiché sembrerebbe che la serie non solo ripercorrerà i momenti salienti della trama, ma anche situazioni che abbiamo imparato ad apprezzare nel corso dell'avventura con protagonista il duo.

Prima di lasciarvi al nostro nuovo video sul canale YouTube di Everyeye, nel quale trovate tutte le novità emerse sulla serie, vi ricordiamo che Jeff Grubb è sicuro che il remake di The Last of Us arriverà entro Natale 2022.