The Last of Us Part 1 per PC e PS5: trapela online il video di annuncio!

Mentre cresce l'attesa per il Summer Game Fest, sul sito ufficiale di PlayStation è trapelata la pagina di The Last of Us Part 1 per PC e PS5, con tanto di immagini e video di annuncio.

Nella scheda della pagina che, pur essendo già online risulta essere ancora in fase di allestimento, si spiega che "The Last of Us Part 1 Firefly Edition include la storia singleplayer di The Last of Us per PS5 e il suo celebrato capitolo prequel, Left Behind".

Oltre al video di presentazione e alle prime immagini esplicative, la pagina in allestimento su PlayStation.com descrive anche i contenuti di una Limited Edition comprensiva del gioco racchiuso in una steelbook celebrativa e della ristampa di The Last of Us American Dreams, oltre a degli oggetti sbloccabili non meglio specificati.

A giudicare da quanto trapelato dal sito ufficiale di Sony, The Last of Us Part 1 Remake dovrebbe essere disponibile dal 2 settembre di quest'anno su PlayStation 5 e successivamente su PC: in entrambi i casi, sono previste delle migliorie grafiche e delle importanti ottimizzazioni all'esperienza di gioco, come suggerisce il portale di PlayStation.com sottolineando che il gioco offrirà "un'esperienza ricostruita su PC e PS5". Con ogni probabilità, l'annuncio ufficiale della riedizione current-gen del capolavoro di Naughty Dog con protagonisti Joel ed Ellie dovrebbe avvenire questa sera nel corso dell'evento del Summer Game Fest organizzato da Geoff Keighley.