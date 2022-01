The Last of Us Remake è quasi pronto? Uscita nel 2022 inoltrato per Tom Henderson

Sebbene finora mai confermato ufficialmente, le voci sull'esistenza di un rifacimento del primo The Last of Us si rincorrono già da tempo. Si è anche ipotizzato che un annuncio di lavoro di Sony potrebbe aver confermato The Last of Us Remake. E adesso a rincarare la dose ci pensa il noto insider Tom Henderson.

Secondo Henderson, infatti, non solo il remake del primo capitolo della celebre serie Naughty Dog esiste, ma anzi i lavori sarebbero ormai in uno stato molto avanzato e ad un passo dalla conclusione, al punto che è già possibile ipotizzare una finestra di lancio per l'opera. "Ho sentito dire da diverse persone che il remake di TLOU è quasi finito e potrebbe uscire durante la seconda metà del 2022", afferma l'insider, solitamente molto attivo quando si tratta di giochi come Battlefield e Call of Duty, anticipando correttamente numerose indiscrezioni.

Henderson ha speso un paio di parole anche sulla componente multiplayer di The Last of Us Parte 2: rispondendo alla domanda di un follower, infatti, ha rivelato che anche la componente multigiocatore del secondo capitolo sarebbe prevista nello stesso periodo, lasciando intendere un debutto simultaneo per entrambi i progetti. A tal proposito, un recente annuncio di lavoro potrebbe aver confermato che il multiplayer di The Last of Us 2 sarà standalone e con microtransazioni.

Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Sony o Naughty Dog: che The Last of Us Remake esista sul serio?