The Last of Us Remake per PS5: nuove informazioni sul progetto da Jason Schreier

Di recente ha suscitato particolare scalpore il nuovo report pubblicato su Bloomberg da parte di Jason Schreier, il noto giornalista ed insider videoludico che ha svelato numerosi retroscena riguardanti Naughty Dog e Sony Bend.

Apparso durante l'ultimo podcast di MinnMaxShow, Schreier è tornato a discutere del progetto, ripercorrendone la nascita ed il suo attuale stato lavorativo. Stando alle sue parole, il gruppo VASG, un collettivo di artisti e sviluppatori che ha storicamente lavorato esternamente con Sony, ha proposto al colosso nipponico una propria versione del remake del gioco. La vertical slice inizialmente mostrata era piuttosto convincente, ma i lavori hanno subito in seguito un brusco rallentamento, e i membri di VASG sono stati infine assegnati in supporto a Naughty Dog per ultimare la realizzazione di The Last of Us Parte II (internamente rimandato dal 2019 al 2020).

Una volta pubblicato il secondo capitolo della serie, Sony ha deciso di affidare il compito principale di sviluppare il remake alla stessa Naughty Dog, e sembra che il budget e la direzione creativa del gioco abbiano subito un'impennata considerevole sin da allora. All'interno di VASG c'è chi, una volta perso l'effettivo controllo sul progetto, ha deciso di abbandonare definitivamente la propria posizione.

Secondo Schreier, The Last of Us Remake è pensato per andarsi ad affiancare perfettamente al suo successore: il team di sviluppo starebbe dunque aggiornando il comparto tecnico con le tecnologie utilizzate nel sequel, e starebbe persino introducendo le meccaniche e le possibilità di gameplay che abbiamo potuto apprezzare nell'ultimo titolo diretto da Neil Druckmann (come ad esempio la rottura dei vetri, i differenti tipi di coperture, e altro ancora). A quanto pare l'intento finale di Sony sarebbe insomma creare una sorta di "The Last of Us Parte Uno" che prosegua senza soluzione di continuità con la Parte Due e che possa essere pubblicato in un packaging unico della serie su PS5. Schreier non sa invece se Naughty Dog stia pianificando delle modifiche o delle aggiunte per quanto riguarda la storia raccontata all'interno dei due titoli.