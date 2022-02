The Last of Us Remake su PS5, nuovo rumor: grafica migliore di TLOU2 e trama espansa?

Il rumoreggiato progetto di The Last of Us Remake continua a tenere banco sui social e sui principali forum videoludici. Stando all'ultima indiscrezione condivisa dal sedicente insider Foxy, la riedizione PS5 del capolavoro di Naughty Dog vanterà un comparto grafico di prim'ordine e delle importanti aggiunte narrative.

La "gola profonda" di Sony decide infatti di riaffacciarsi su Twitter per intervenire in una delle tante discussioni intavolate dagli appassionati dell'epopea di Joel ed Ellie, specie in questi ultimi giorni dopo il rumor di Tom Henderson sull'uscita di The Last of Us Remake nel 2022 inoltrato.

Ebbene, in base alle informazioni ottenute da Foxy, nonostante il titolo non sia stato ancora annunciato ufficialmente dal team PlayStation "so che avrà delle aggiunte notevoli alla trama originaria che lo renderanno più longevo. Quanto alla sua resa visiva, sarà ben superiore a quella di TLOU2".

I netti miglioramenti grafici e le innovazioni contenutistiche della trama (e con essa dell'esperienza di gioco) saranno perciò i punti focali del lavoro svolto da chi, a voler dar retta ai leak degli ultimi mesi, sta dando forma al Remake di The Last of Us per PlayStation 5.

Nel frattempo, Naughty Dog assume talenti per nuovi progetti che, insieme all'attesa esperienza multiplayer di The Last of Us 2, terranno impegnati gli autori della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios da qui ai prossimi anni.