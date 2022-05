The Last of Us Remake in Unreal Engine 5: la notevole creazione di un fan

Con un crescente numero di indizi legati ad una Naughty Dog impegnata nello sviluppo di un remake, non rallentano le indiscrezioni che vorrebbero la software house Sony al lavoro su di un rifacimento dell'iconico The Last of Us.

Al momento, tuttavia, i rumor che vorrebbero Ellie e Joel pronti a tornare in scena su PlayStation 5 in una nuova versione della loro prima epopea non hanno ancora trovato alcuna conferma ufficiale da parte di Sony. E in attesa di capire se qualcosa stia davvero bollendo in pentola in casa Naughty Dog, un abile appassionato ha deciso di provare a immaginare quello che potrebbe essere il risultato dell'operazione.

Il content creator attivo su YouTube come "Enfant Terrible" ha infatti utilizzato il promettente Unreal Engine 5 per confezionare un trailer fan-made dedicato a The Last of Us Remake. Il risultato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, è sicuramente intrigante. Le atmosfere post-apocalittiche dell'esclusiva Sony risplendono nel nuovo engine di Epic Games, così come i volti di una giovanissima Ellie e del tormentato Joel. Cosa ve ne pare del trailer proposto da Enfant Terrible? Vorreste vedere The Last of Us Remake diventare realtà o preferireste vedere gli autori di Naughty Dog impegnati su qualcosa di nuovo?



In attesa di saperne eventualmente di più dai PlayStation Studios, ricordiamo il recente avvistamento di interessanti cut content di The Last of Us: Parte II.