The Last of Us Remastered è in sconto sul PlayStation Store per il TLOU Day

Se in tutti questi anni, per una ragione o per l'altra, non avete mai avuto modo di giocare a The Last of Us, è ora di rimediare. In occasione del The Last of Us Day, Sony e Naughty Dog hanno tagliato il prezzo dell'edizione Remastered per PlayStation 4 di un gioco che ha segnato due generazioni di console.

Il The Last of Us Day si celebra ogni anno il 26 settembre con l'obiettivo di ricordare uno dei più grandi videogiochi della storia recente e il rapporto unico con i fan. La data non è scelta a caso, poiché corrisponde al medesimo giorno del 2013 nell'universo del gioco, in cui la pandemia da Cordyceps ha raggiunto il punto di non ritorno segnando l'inizio della fine.

Per un periodo molto limitato, fino alle 00:59 di martedì 29 settembre, The Last of Us Remastered può essere acquistato in formato digitale al prezzo promozionale di 9,99 euro, anziché 19,99 euro.

L'edizione Remastered include il gioco base, completo della modalità multigiocatore, e l'espansione Left Behind con protagonista Ellie, il tutto con una grafica rinnovata per non sfigurare né su PlayStation 4 (1080p/30fps oppure 1080p/60fps), né su PS4 Pro (4K/30fps oppure 1800p/60fps). Già che ci siete, date una lettura al nostro speciale sul The Last of Us Day.