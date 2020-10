The Last Of Us Remastered e Until Dawn si aggiornano per PS5 con caricamenti velocissimi

Da qualche giorno Sony sta pubblicando una serie di aggiornamenti per alcuni giochi PS4, le nuove patch aggiungono il supporto per PlayStation 5 e all'elenco si aggiungono ora anche Until Dawn e The Last Of Us Remastered.

Prima del weekend sono stati aggiornati God of War e Final Fantasy VII Remake, la scorsa settimana sono usciti anche nuovi aggiornamenti per God of War 3 Remastered e Marvel's Spider-Man, adesso è invece la volta di altre due esclusive targate PlayStation.

Il nuovo update di Until Dawn quasi azzera i tempi di caricamento mentre nel caso si The Last Of Us Remastered si parla di tempistiche particolarmente ridotte, l'avvio del gioco richiede ora poco meno di 14 secondo contro una attesa di 1:30:10 necessaria fino ad oggi per entrare in partita. In entrambi i casi i test sono stati effettuati su PS4 e dunque su PlayStation 5 la situazione potrebbe migliorare ulteriormente grazie alle potenzialità dell'unità SSD.

Ne sapremo di più il 6 novembre quando scadrà l'embargo dettato da Sony su PS5 mentre dal 27 ottobre la stampa internazionale potrà proporre l'unboxing della console, non è chiaro se anche degli accessori oppure no, non ci resta che attendere le prossime ore per scoprirlo.