The Last of Us, si ribalta la situazione! Il gioco è basato sulla serie TV per uno store

La serie TV di The Last of Us è un portento, ormai lo sapete tutti. Prodotta da HBO e ideata dall'accoppiata formata da Neil Druckmann e Craig Mazin, alla soglia del settimo episodio si è meritatamente imposta come un fenomeno planetario.

Lo show televisivo con protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey ha portato una delle storie più belle mai narrate nel mondo dei videogiochi all'attenzione di un pubblico vastissimo, facendo conoscere Joel ed Ellie a tante persone che non avevano mai avuto modo di avvicinarsi al titolo di Naughty Dog.

Qualcuno, a quanto pare, non ha neanche ben chiara la storia del franchise. Secondo i curatori di un negozio, The Last of Us Part I sarebbe basato sulla serie TV, quando in realtà è esattamente il contrario! È lo show televisivo, esordito all'inizio di quest'anno, ad essere ispirato al videogioco, che è stato lanciato originariamente su PlayStation 3 nell'ormai lontano 2013.

Non stiamo scherzando! Guardate lo scatto allegato in calce a questa notizia: il remake per PS5 del primo The Last of Us viene pubblicizzato da un cartellino giallo con sopra scritto "Basato sullo show TV di successo". Non sappiamo dov'è stata scattata con esattezza questa fotografia, ma a giudicare dall'aspetto del bollino attaccato in basso a sinistra sulla confezione, dovrebbe provenire dall'Australia. Quello "R 18+" in bianco e nero sembra essere un rating assegnato dalla Australian Classification Board, un ente facente parte dell'Office of Film and Literature Classification operante nel paese australiano.

A proposito della serie TV: già che ci siamo, vi ricordiamo che l'episodio 7, intitolato Left Behind, andrà in onda su Sky Atlantic con i sottotitoli in italiano alle ore 03:00 del 27 febbraio (nella notte tra domenica e lunedì, per intenderci), in simulcast con gli Stati Uniti d'America.