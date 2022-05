The Last of Us, riprese in corso in un quartiere devastato: sembra il videogioco!

Prosegue spedita la produzione della serie TV di The Last of Us, che sta vedendo i propri attori, creativi e tecnici impegnati in una vasta serie di set a Calgary, nella provincia dell'Alberta, in Canada.

In queste ore sono emersi in rete altri quattro scatti ritraenti un quartiere devastato, un set che sembra denotare una cura produttiva di tutto rispetto. Vegetazione incolta, auto distrutte disposte a caso lungo la strada e un'abitazione in lontananza: un setting che ha subito portato alla mente la famosa scena del videogioco che vede Joel improvvisarsi cecchino in un quartiere di periferia, nel capitolo dedicato a Henry e Sam. La somiglianza è così palese che un giocatore ha persino realizzato un mash-up, mischiando videogioco e serie TV: giudicate voi stessi guardando le immagini in calce a questa notizia, alle quali abbiamo affiancato anche un video gameplay della sezione in questione.

Cosa ve ne pare? Le numerose notizie in arrivo dal set ci stanno aiutando a sopportare l'attesa per l'uscita della serie televisiva, attualmente prevista per l'anno prossimo su HBO. Di recente, la produzione dello show TV di The Last of Us ha raggiunto anche un ospedale abbonato e uno zoo, altri due set che ci hanno portato alla memoria delle scene ben precise del capolavoro di Naughty Dog.