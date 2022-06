The Last of Us: le riprese della serie TV sono appena terminate, annuncio vicino?

Che fossero vicine alla conclusione era noto già da un paio di giorni, ma questa mattina è arrivato l'annuncio ufficiale: le riprese della serie televisiva di The Last of Us sono terminate!

Ad annunciarlo è stato un entusiasta Craig Mazin, scrittore e produttore della serie, che sul suo profilo Twitter ufficiale ha scritto un inequivocabile "That's a wrap!", messaggio poi rimbalzato anche sui canali social degli altri addetti alla lavorazione. Il lavoro degli attori, a partire dai protagonisti Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie), si è quindi concluso, adesso la palla passa ai reparti del montaggio, degli effetti speciali e a tutti gli altri addetti alla rifinitura della serie destinata ad arrivare su HBO nel 2023.

L'impressione è che nei prossimi mesi sentiremo parlare molto più spesso della show, e non ci stupiremmo se da un momento all'altro venisse anche annunciata la data d'uscita. Fino ad oggi abbiamo potuto visionare una marea di scatti rubati dal set, ma di ufficiale c'è stata solamente un'immagine ritraente Joel ed Ellie minacciati da un clicker nel museo. Durante il Summer Game Fest è stato inoltre annunciato che Troy Baker e Ashley Johnson si sono uniti al cast della serie TV di The Last of Us in due ruoli misteriosi. Per chi non li conoscesse, si tratta degli interpreti originali di Joel ed Ellie nei videogiochi della serie di Naughty Dog.