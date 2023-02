The Last of Us Parte I risale nelle classifiche USA: merito della serie tv HBO

L'analista Mat Piscatella di NPD ha rivelato i dati di vendita hardware e software negli USA a gennaio 2023, un mese che ha visto il dominio di PlayStation 5 e di COD Modern Warfare II. A margine, però, c'è una nota interessante riguardo una delle esclusive di punta Sony.

Come fatto notare da Piscatella, The Last of Us Parte I ha registrato un notevole balzo in avanti nelle vendite sul suolo americano, passando dalla trentaseiesima posizione nella classifica di vendite relativa a dicembre 2022 all'undicesimo posto nella chart relativa allo scorso gennaio. L'analista evidenzia che il merito di questa importante risalita sia da attribuire anche all'omonima serie tv di successo prodotta da HBO, iniziata lo scorso 15 gennaio negli Stati Uniti.

Pur senza rientrare per poco nella Top 10, per il remake del primo The Last of Us si tratta di un risultato comunque importante che evidenzia anche in territorio statunitense quanto si stia rivelando benefico l'impatto della produzione televisiva per il brand targato Naughty Dog. Del resto negli ultimi tempi The Last of Us Parte 1 ha fatto il botto anche in UK, con vendite aumentate del 305%. E con la serie tv ancora in corso, è probabile che il gioco registri altri risultati commerciali soddisfacenti anche nel mese di febbraio 2023.