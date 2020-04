The Last of Us, riscopriamo il finale originale in attesa di TLOU 2

In seguito alla triste notizia del rinvio del gioco a tempo indeterminato a causa dell'emergenza Coronavirus, la tristezza nel cuore dei fan di Ellie e Joel è stato in parte lenito dalla pubblicazione di nuovi screenshot di The Last of Us Parte 2.

Per ingannare l'attesa che ci separa dal momento in cui sarà possibile metter mano all'ultima fatica di Naughty Dog, la Redazione di Everyeye ha pensato di accompagnarvi in un interessante viaggio nel tempo, alla scoperta di alcuni interessanti retroscena legati allo sviluppo di The Last of Us. Le differenza tra il concept iniziale ideato dagli autori dell'acclamata produzione era infatti molto diverso da quanto visto nella versione finale del gioco. Spunti di riflessione interessanti, basati su materiale condiviso da Neil Druckmann, Director di The Last of Us Parte 2, alcuni anni fa.

Tra gli elementi rimaneggiati nel corso del processo creativo del titolo PlayStation 3 rientrano molti aspetti. Ad esempio, in origine il ruolo di Tess nell'avventura di Ellie e Joel era profondamente differente, così come il percorso di crescita pensato per la giovane protagonista femminile. Persino il finale del gioco era caratterizzato da mood e atmosfere profondamente differenti. Per discutere di tutto questo, abbiamo confezionato un video interamente dedicato a questa versione alternativa di The Last of Us: potete trovarlo direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye. Prima di augurarvi una buona visione, tuttavia, vi avvertiamo che il filmato contiene ovviamente grandi spoiler sulla trama di The Last of Us: qualora non lo abbiate ancora giocato, siete dunque avvisati!



Per ulteriori curiosità, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale dedicato a The Last of Us: America Dreams, prequel a fumetti delle avventure di Ellie.