The Last of Us ricostruito su PS5: il nuovo video mostra tutti i cambiamenti

È sempre meno il tempo che ci separa dell'esordio di The Last of Us Parte 1, e i ragazzi di Naughty Dog hanno confezionato un nuovo filmato dietro le quinte che ci svela ulteriori dettagli sul lavoro di restauro dedicato al viaggio di Joel ed Ellie.

Lo studio di Sony ha lavorato per migliorare l'esperienza di The Last of Us in tutti i suoi aspetti, partendo dalle animazioni passando per il comparto audio, il gameplay e la resa grafica, resa ancor più realistica e immersiva grazie alle tecnologie moderne disponibili su console PlayStation 5 e PC.

Tra le principali novità abbiamo l'introduzione del Motion Matching, tecnologia che gestirà le animazioni facciali dei personaggi, migliorando di conseguenza la qualità delle numerose cutscene di intermezzo. Oltre a questo, è stato incrementato sensibilmente il limite massimo di IA nemiche che possono comparire all'interno di una determinata sequenza di gameplay, ed è stato aggiunto il supporto alle funzionalità audio 3D di PlayStation 5 e alle feature uniche del controller DualSense.

Si tratta di un ottimo modo per prepararsi al ritorno dell'esclusiva Sony che sbarcherà il 2 settembre su PlayStation 5 e PC. Per ulteriori approfondimenti sull'ultima fatica di Naughty Dog, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Last of Us Parte I.