The Last of Us: sapevate dell'easter egg che anticipava l'esistenza del gioco?

Passano gli anni, ma non l'entusiasmo per quello che è stato uno dei progetti dell'ecosistema Sony più amati: tanti libri e film hanno ispirato The Last of Us, il capolavoro Naughty Dog che è ancora sulla cresta dell'onda mediatica nel settore videoludico e non solo, complice i riferimenti relativi al titolo che sono stati scoperti nel tempo.

Conoscete il più iconico degli easter egg su The Last of Us? Se ben vi ricordate, più di dieci anni fa venne scovata quella che negli anni a seguire sarebbe divenuta una delle più grandi congetture relative all'universo videoludico ideato dalla software house- smentita a posteriori, ma che trovava comunque un fondamento nell'easter egg in questione - che metteva in relazione l'IP dedicata alle avventura di Joel ed Elly e un altro brand iconico di Naughty Dog: in Uncharted 3 era presente un easter egg dedicato a The Last of Us, ma era una dimenticanza degli sviluppatori.

Nonostante i chiarimenti dello stesso team e di Nel Druckmann, il riferimento a The Last of Us in Uncharted 3 divenne uno degli easter egg più amati dai giocatori: all'inizio di quest'ultimo titolo, dopo la sequenza dedicata alla rissa al bar che compone uno dei primi atti dell'intera avventura, era possibile intravedere un giornale nel quale era presente un articolo molto interessante: in esso si parlava di una lotta degli scienziati contro una piaga derivante da un fungo, il Cordyceps, il quale ha poi scatenato a catena la serie di eventi che prenderanno piede in quel di The Last of Us.

L'easter egg in questione divenne popolarissimo, a tal punto da dare vita a congetture che vedevano una forte interconnessione tra l'universo narrativo di Ellie e Joel e quello del cercatore di tesori Nathan Drake. Sapevate dell'esistenza di questo riferimento a The Last of Us?