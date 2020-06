The Last of Us: tutto quello che sappiamo sulla serie TV targata HBO

A pochi giorni dall'uscita di The Last of Us Parte 2, facciamo il punto della situazione su tutte le informazioni attualmente disponibili sulla sere TV attualmente in lavorazione presso HBO.

Annunciata qualche mese fa, la serie ispirata all'avventura di Ellie e Joel ha sin da subito catturato l'attenzione dei fan a causa della presenza di Neil Druckmann in qualità di sceneggiatore. Ad accompagnare quindi Craig Mazin (conosciuto ai più per Chernobyl), ci sarà anche il game director delle due esclusive PlayStation. Negli ultimi giorni sono anche spuntati online nuovi dettagli sul regista del primo episodio e dei personaggi che potrebbero fare la propria comparsa nel corso della prima stagione della serie.

Prima di lasciarvi al nostro video con tutte le informazioni sulla produzione HBO, vi ricordiamo che la seconda parte del gioco Naughty Dog arriverà sugli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 19 giugno 2020, solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Non dimenticate infine che la recensione di The Last of Us Parte 2 verrà pubblicata sulle pagine di Everyeye il prossimo venerdì 12 giugno 2020.

Sapevate che lunedì 8 giugno Francesco Fossetti sarà in diretta con Fru dei The Jackal per parlare di The Last of Us?