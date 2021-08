The Last of Us: scene iconiche della serie utilizzate in questi menù fanmade

The Last of Us è uno dei franchise targati PlayStation che più sono rimasti impressi nel cuore degli appassionati videoludici. È per questo motivo che i fan continuano a scoprire dettagli inediti su The Last of Us Parte II e a creare contenuti inediti e tributi alla serie curata da Naughty Dog.

Ultimo esempio di ciò, è l'omaggio realizzato da lilwolfie2020, utente reddit che si è ingegnato per personalizzare a proprio piacimento la schermata principale dell'originale The Last of Us. Come potete osservare tramite gli screen riportato in cima e in calce alla notizia, il fan ha preso in prestito due immagini tratte da The Last of Us Parte II, una dedicata ad Ellie e l'altra a Joel, entrambe ispirate al reveal trailer dell'acclamato sequel.

Nel primo caso troviamo la nostra protagonista intenta a suonare la chitarra acustica, mentre la seconda immagine è uno screenshot catturato dall'originale trailer di The Last of Us Parte II, in cui abbiamo in primo piano il cadavere di un uomo ed in lontanaza Joel in controluce. Le immagini appaiono all'interno della finestra che, nel menù originale, rimane sempre socchiusa. Il lavoro svolto dall'utente è stato largamente apprezzato dagli altri redditor, ed in tanti si sono detti intrigati dall'idea di personalizzare con le proprie scelte il menù del gioco.

Ricordiamo che, secondo un report di Jason Schreier di Bloomberg, Naughty Dog sarebbe al lavoro su The Last of Us Remake per PS5. Stando a quanto riportano le indicrezioni, la software house di Neil Druckmann non si limiterà ad aumentare framerate e risoluzione ma aggiornerà il prodotto in tutto e per tutto agli standard tecnologici odierni.